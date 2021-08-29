На Донбассе ранен еще один украинский военный, его состояние тяжелое

Сегодня, 29 августа вооруженные формирования РФ осуществили обстрел украинских позиций. В результате чего наш военнослужащий получил тяжелые ранения.
Об этом сообщает ОТУ "Північ".
Указано, что воину была оказана медицинская помощь, после чего его эвакуировали самолетом в медицинское учреждение.
Состояние здоровья раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое.
Отмечено, что для прекращения вражеской активности оккупанта наши воины применили очередные огневые средства.
О действиях вооруженных формирований РФ уже сообщено представителям ОБСЕ.