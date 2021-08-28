Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

Оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе за прошедшие сутки, 27 августа. В результате один боец получил ранение, не совместимое с жизнью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Пивденного оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Также недалеко от Новолуганского боевики дважды обстреляли позиции наших военных из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Катериновки оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а в район Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что боевики совершили 2 нарушения режима прекращения огня сегодня утром, 28 августа.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь за сегодняшнее утро нет.

"На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь", - уточнили в ООС.