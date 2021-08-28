Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

Оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе за прошедшие сутки, 27 августа. В результате один боец получил ранение, не совместимое с жизнью.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Пивденного оккупанты обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Также недалеко от Новолуганского боевики дважды обстреляли позиции наших военных из ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Катериновки оккупанты стреляли из ручных противотанковых гранатометов, а в район Новоалександровки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Кроме того, стало известно, что боевики совершили 2 нарушения режима прекращения огня сегодня утром, 28 августа.
Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Потерь за сегодняшнее утро нет.
"На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь", - уточнили в ООС.