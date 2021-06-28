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Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", ранен военный

  3   0 28.06.2021, 08:36 | Новости, ООС
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину", ранен военный

За минувшие сутки, 27 июня, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вблизи поселка Шумы боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку Старогнатовки оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку Водяного, российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, на севере Луганской области украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. Вражеский беспилотник был своевременно подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

С начала суток, 28 июня, нарушений режима "тишины" со стороны боевиков зафиксировано не было.

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