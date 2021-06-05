На Донбассе усилились обстрелы

За прошедшие сутки боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. 4 июня они обстреливали позиции ООС в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Боевики вели обстрел по позициям наших военных недалеко от населенных пунктов Пески и Новгородское в Донецкой области. В ООС уточняют, что оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

В ООС сообщают, что за прошедшие сутки в рядах украинских воинов не было ни раненых, ни убитых.

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на сегодняшнее утро, 5 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

О фактах нарушений со стороны боевиков украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.