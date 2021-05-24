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На Донбасі окупанти гатили по позиціях ЗСУ із мінометів та гранатометів, поранено одного захисника України

  3   0 24.05.2021, 09:00 | Новости, ООС
На Донбасі окупанти гатили по позиціях ЗСУ із мінометів та гранатометів, поранено одного захисника України

За добу 23 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, поранено одного бійця.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook, інформує UAINFO.org.

Зокрема, неподалік Авдіївки противник використав міномети 120-го калібру, а біля населеного пункту Новгородське - міномети 82-го калібру та ручні протитанкові гранатомети. 

Поблизу селища Гранітне ворог застосував великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети, а біля Світлодарська - ще й автоматичні станкові гранатомети.

В районі населеного пункту Старогнатівка найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів  різних систем та стрілецької зброї.

У результаті обстрілу позицій українських захисників один воїн отримав осколкове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу. Стан здоров'я захисника - задовільний.

Станом на 7 годину ранку 24 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, біля населеного пункту Невельське ворог відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.  

UAINFO.org

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