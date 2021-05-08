Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

01:07

Медики рассказали, сколько клетчатки нужно есть ежедневно

00:08

Fiat показал концепт своего нового маленького кроссовера

23:03

В Полтаве ребенок проткнул шею металлическим стулом

22:04

На саммите ЕС планируют обсудить Россию и Brexit, - Макрон

21:32

"Тоттенхэм" не планирует расставаться с Кейном

21:05

За минувшую неделю на Донбассе обезврежено 125 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

20:33

На Донбассе боевики обстреляли бойцов ООС из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

20:06

Банда мошенников-гастролеров, работавших по схеме "ваш родственник в беде", задержана на Киевщине, - Нацполиция (видео)

19:34

"Интер" готов продать Санчеса

19:07

В России на репетиции парада загорелся танк (видео)

18:35

Зеленський звернувся до українців із нагоди Дня пам'яті та примирення: "Чи не настав час поставити крапку в цьому питанні?" (відео)

18:08

COVID в Индии: за день более четырех тысяч умерших

17:36

Учения НАТО Defender Europe 21 носят оборонительный характер, - Пентагон

17:00

Экс-игрок "Ювентуса" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

16:37

Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов

  6   0 08.05.2021, 12:32 | Новости, ООС
С начала месяца силы ООС сбили два беспилотника российских террористов

С 1 по 8 мая в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала текущего года отмечается значительное увеличение количества применения российско-оккупационными войсками беспилотных летательных аппаратов. Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств. Подразделения ВС Украины, которые привлечены к выполнению задач в районе ООС, осуществляют активную и успешную борьбу с БПЛА противника", - отмечается в сообщении.

По информации штаба только с начала мая 2021 года военнослужащие ООС сбили два таких летательных аппарата.

В сообщении говорится: "Первый такой случай произошел 3 мая, на Светлодарском направлении, недалеко от поселка Новолуганское. Сбитый беспилотник был переоборудован для сброса боеприпасов и осуществления дистанционного минирования. Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации".

"6 мая, на Мариупольском направлении, вблизи поселка Гранитное беспилотник противника, вел воздушную разведку, был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа "Тахион", который изготавливается ООО "Ижмаш - Беспилотные системы" РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск государства-агрессора", - отмечается в информации.

В пресс-центре штаба ООС подчеркнули, что зафиксированные факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. Также указанные БПЛА будут использованы как доказательство причастности России к военному конфликту на Востоке Украины.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (240)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]