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Прогноз погоды на выходные 15–16 января

  0   0 13.01.2022, 15:33 | Новости, Общество

За гостеприимным столом или просмотром хорошего фильма любые погодные капризы будут нипочем.

Погода на выходные на Севере и в Центре

В северных и центральных областях страны выходные будут неуютными, с облачной погодой и дневной температурой от 0 до -4 °С. В субботу осадков с утра практически не будет, а днем возможен мелкий снег, который закончится к вечеру. Днем в воскресенье осадки не прогнозируются. Ночи будут умеренно морозными (до -5–7 °С), в Сумской и Полтавской областях пройдет мокрый снег.  

Прогноз погоды 15–16 января в южных регионах

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях небо почти круглосуточно будет затянуто облаками, но обойдется без осадков. Днем столбики термометров покажут до +3–6 °С, ночью — около 0 °С. Обратите внимание: из-за сильного ветра (до 11 м/с) в субботу на улице будет промозгло, так что одевайтесь теплее.

Погода на Западе Украины

Днем в субботу и воскресенье в западных областях ожидается облачная погода с прояснениями при температуре около 0 °С. Ночью с 15 на 16 января возможны умеренные морозы: до -7–8 °С на Закарпатье и около -4–5 °С в других областях. Снеголавинная обстановка в Карпатах на выходных располагает к активному отдыху. На трассах во Львовской области можно спокойно кататься на лыжах и бордах. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется умеренный риск схождения снежных лавин, то есть только на крутых склонах и только при больших нагрузках.

Погода в восточных регионах

По данным Sinoptik.ua, в субботу на Востоке страны днем будет около 0 °С, ночью — до -2–3 °С. В воскресенье будет немного холоднее: днем термометры покажут -1–3 °С, ночью — до -6 °С. В Донецкой и Луганской областях 15–16 января пройдет мелкий снег.

Погода на понедельник

На Юге неделя начнется с температуры +4–6 °С и облачной погоды с прояснениями. В западных, северных и центральных областях погода в начале недели будет снежной, при температуре около 0 °С. В восточных областях также ожидается нулевая температура, в Харьковской и Днепропетровской областях пройдет небольшой снег.

Народные приметы 15–16 января

В день памяти Серафима Саровского, 15 января, наши предки наблюдали за облаками: если вечером их было много, ждали оттепель. А если видели, что сороки прячутся под крыши, готовились к сильным снегопадам. Смотрели на небо и 16 января: если ветер быстро гнал облака, в скором времени должны были прийти метели.

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