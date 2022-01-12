В ОРДО снова подорожание: СМИ раскрыли, какой «сюрприз» приготовили людям сепаратисты

Об этой информации сообщил «УкрРудПром»

Отмечается, что уже с 1 января в ОРДО решили поднять стоимость коммунальных платежей. Отныне отопление наряду с горячей и холодной водой обойдутся людям на 18% дороже. Однако на этом сепаратисты не остановились.

Они еще и повысили услуги ЖЭКов на 10%. Так, например, цена за отопление в ОРДО с 1-го января достигла следующего уровня: если у человека имеется счетчик, то 1160, 33 рубля за Гкал; без счетчика же этот показатель достигает 14, 76 рублей за квадратный метр в месяц на протяжении 2022 года.

Помимо этого, стоимость электроэнергии тоже оставляет желать лучшего. Она колеблется в зависимости от следующих показателей: до 150 кВт в час в месяц – 1,56 рублей. Если же расчет идет от 150 кВт в час до 800, то придется платить 2,12 рублей. Если же показатель еще выше, то цена и вовсе достигнет 3,21 рубля.

Временем ранее сообщалось, что в ОРДО скоро произойдут большие потрясения: источник раскрыл, какие слухи начали ходить среди дончан.