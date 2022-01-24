Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:47

КМИС назвал лидера нового президентского рейтинга: украинцы кардинально изменили свое отношение к Зеленскому

16:27

Запад сделал новое предложение Ахметову – стало известно, на что согласился олигарх

11:28

Прогноз погоды на выходные 22–23 января

16:59

Турция во всей красе - Пора на отдых

13:08

Стала відома дата перевиборів президента ФБУ

12:31

«Ощадбанк» сделал важное напоминание жителям ОРДЛО и ВПЛ о пенсиях

12:21

Россия не может признать ОРДЛО: в Госдуме назвали причину

12:10

Кива проклял Зеленского и Порошенко: нардеп сообщил, что недавно произошло в Киеве

18:11

Обязательный техосмотр в Украине: сколько будет стоить и кому не надо проходить

17:10

Ярош обратился к Зеленскому с особой просьбой насчет Порошенко: о чем попросил командующий УДА

17:08

Внимание, ветреная погода: 18 января в Украине объявлено штормовое предупреждение

23:35

Безсмертный рассказал, что произойдет с Россией, если США введут новые санкции: дипломат сделал смелое заявление

23:33

Макеевка, Енакиево и другие города: в соцсетях сообщают о звуках взрывов и стрельбы на Донбассе

15:33

Прогноз погоды на выходные 15–16 января

15:45

В ОРДО снова подорожание: СМИ раскрыли, какой «сюрприз» приготовили людям сепаратисты

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Январь 2022    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Запад сделал новое предложение Ахметову – стало известно, на что согласился олигарх

  0   0 24.01.2022, 16:27 | Новости, Политика
Запад сделал новое предложение Ахметову – стало известно, на что согласился олигарх

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «НБН».

«Посольство Соединенных Штатов, а также Великобритании сделали предложение Ахметову. От него он не отказался. Стороны попросили того умерить аппетиты, согласившись на определенный компромисс с президентом Украины Владимиром Зеленским», - сообщил в начале источник.

Затем он сослался на то, что на этой неделе был закончен продолжительный конфликт представителей ОП и ключевого олигарха государства.

«Компании Ахметова выплатило государственное предприятие ДТЭК ВИЭ 2,7 миллиарда гривен по зеленым тарифам. Впрочем, это не все ключевые уступки со стороны державы. Тарифы на перевозки УЗ будут подняты, но не сильно. Ключевая цель – сохранить чрезмерно высокие прибыли, но при этом обязательную замену железнодорожных вагонов педалировать не станут. Взамен холдинг олигарха будет снижать накал критики в сторону властей, закончив при этом с формированием антипрезидентской коалиции», - заключил источник.

Кроме того, ранее говорилось, что Ахметов плотно взялся за Порошенко: источник рассказал, как начал действовать олигарх.

Лента статей

Подарок жене на 14 февраля — как выбрать?

Уроки английского языка - смотрим бесплатно и учимся!

Уроки английского языка - смотрим бесплатно и учимся!

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2022 (91)
Декабрь 2021 (725)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация vestivv@gmail.com