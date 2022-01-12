У Порошенко возник большой план по Украине: источник сказал, какая проблема может возникнуть у Зеленского

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «НБН».

«Наш источник из окружения Порошенко сообщил, что активу бывшего президента страны поставили следующую цель: создать из возвращения главы фракции «Европейская Солидарность» то событие, которое в конце года смогут назвать одним из наиболее ярких моментов в истории политики страны за 2022 год», - сказано в начале.

Затем источник уточнил, что, если данная партия будет проиграна со стороны Офиса Президента, то Порошенко сумеет получить надлежащую прокачку в имиджевом формате. Кроме того, по хронологии схватки еще неясно, кто может одержать полноценную победу. Тем не менее, Зеленскому уже вынесли соответствующее предупреждение.

«Если Банковая не сможет в данный момент включиться в схватку…Если она не сможет «забить гол», то уже 17 января Петр Алексеевич сумеет перехватить инициативу. Затем уже он приступит к тому, чтобы диктовать условия», - заключил источник.

Так же источник сказал, что бы случилось, разгони Янукович Майдан: представлен альтернативный сценарий.