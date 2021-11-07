Беларусь удвоила количество рейсов с Ближнего Востока. Оттуда летят мигранты, - Welt am Sonntag

Беларусь удвоила количество авиарейсов из стран Ближнего Востока, откуда летят нелегальные мигранты, направляющиеся в страны Евросоюза. Белорусский режим также готовится сделать пять национальных аэропортов - международными.

Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

По данным газеты, до марта 2022 года с аэродромов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланировано около 40 рейсов еженедельно. Чаще всего эти рейсы, как отмечает газета, используют нелегальные мигранты, которыми белорусский режим сейчас терроризирует страны Европы.

По сравнению с зимой 2019-2020 годов количество рейсов с Ближнего Востока в Беларусь выросло более чем вдвое. В те годы в Минск каждую неделю прибывали около 17 рейсов из ближневосточных стран, а еще больше это количество сократилось после начала пандемии.

По состоянию на сейчас, по данным немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag, в Беларусь с Ближнего Востока ежедневно прибывают около 800-1000 нелегальных мигрантов. Издание также владеет информацией о намерениях Беларуси начать принимать международные рейсы в еще 5 аэропортов, в том числе в приграничном городе Гродно.

Напомним, белорусский режим начал использовать нелегальных мигрантов в качестве оружия в ответ на санкционное давление со стороны Евросоюза. Попадать на территорию стран ЕС нелегалам помогают белорусские силовики и пограничники.