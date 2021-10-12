Порушуючи заборони, введені після поразки у Другій світовій: навіщо Японія знову озброюється авіаносцями

F-35B Lightning II Корпусу Морської Піхоти США злітає з борту "Ідзумо".

Японія знову озброюється авіаносцями. Третього жовтня сталася знакова подія - літаки F-35B вперше здійснили успішну посадку та зліт на борту нового японського легкого авіаносця "Ідзумо". Дана подія є результатом перетворення колишнього вертольотоносця на повноцінний авіаносець та є завершенням 75-річної епохи відсутності авіаносних сил у Японії.

Про це на власній сторінці у Facebook пише координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень "Доктрина". Денис Москалик, інформує UAINFO.org.

"Ідзумо" є головним кораблем однойменної серії вертольотоносців, до якого також входить вертольотоносець "Кага". Останній також має пройти подібну модифікацію та перетворитися на повноцінний авіаносець. Щодо "Ідзумо" таке рішення було прийняте в 2018-му році, а щодо "Кага" - в 2019-му.

Варто відзначити, що обидва вертольотоносці будувалися одразу з прицілом на їх перетворення на авіаносці. "Ідзумо" і "Кага" були закладені в 2012-му і 2013-му роках відповідно, а введені до складу флоту в 2015-му та 2017-му. При цьому офіційно обидва кораблі класифікувалися як багатоцільові есмінці.

Це було спричинено політичними обмеженнями на будівництво авіаносців, накладеними на Японію після поразки у Другій світовій. Тим не менше, незважаючи на всі перепони і політичну неоднозначність такого кроку, як всередині країни так і за її межами, Японія свідомо йшла до відродження власних авіаносних сил. І, як ми бачимо, добилася успіху.

"Ідзумо"

Варто відзначити, що обидва кораблі є другими з такими назвами у складі японського флоту. Обидва попередники нових авіаносців мають велику на видатну історію, що безумовно дуже символічно для відродження морських сил Японії. "Ідзумо" називався крейсер, що ніс службу у складі японського флоту з 1900-го по по 1945-й рік, який встиг прийняти участь у російсько-японській, японсько-китайській та двох світових війнах, і в результаті був потоплений в 45-му американською авіацією. Назву "Кага" ж носив також авіаносець 1928-1942 років, що брав участь в нападі на Перл-Харбор та був затоплений в битві при Мідвеї.

Згадавши про американську авіацію, варто відзначити, що саме літаки Корпусу Морської Піхоти США стали першими, що здійснили успішний зліт та посадку на новому авіаносці. Такий рівень співпраці не є чимось новим - американці регулярно відпрацьовують з союзниками можливість використання їх авіаносців. Крім того, подібне ж відпрацьовувалося нещодавно з новим британським авіаносцем "Королева Єлизавета", ще під час його випробувань.

"Кага".

Британія, ще одна острівна імперія, подібно до Японії, на певний, хоч і на значно коротший період, також залишилася без авіаносних сил. Це сталося в 2014-му, коли було списано останнього представника типу "Інвізібл", кораблі якого свого часу приймали участь ще в Фолклендській війні. Нові Авіаносці "Королева Єлизавета" та "Принц Уельський" були введені до складу флоту лише в 2017-му та 2019-му відповідно, а повної оперативної готовності перша авіаносна група Флоту Її Величності досягла лише цього року.

І у випадку Британії, і Японії, американці тісно співпрацюють з союзниками, з метою забезпечення оперативної готовності нових авіаносців, для чого зокрема залучаються американські літаки. Сучасні британські та японські сили творяться одразу з прицілом на високий рівень оперативної сумісності зі Збройними силами Сполучених Штатів, з залученням американських спеціалістів та літаків F-35B, які і стають основою авіакрила нових авіаносців.

Модифікація в авіаносець "Кага", запланована вслід за "Ідзумо", має початися в кінці фінансового 2021-го року, який припадає на перші три місяці 2022-го року. Всі необхідні модифікації, отримання всіх необхідних літаків та досягнення оперативної готовності японськими авіаносцями має відбутися в 2024-2025 роках.

Японія тримає курс на відродження міці та можливостей військово-морського флоту. Необхідним пунктом на цьому шляху для неї є отримання власних авіаносців. Нинішня ситуація на міжнародній арені, розгортання протистояння між Китаєм та США, що спонукає останні сприяти посиленню свого головного регіонального союзника на морі, надають Японії вікно можливостей для того, щоб заново створити власні авіаносні сили.

Денис МОСКАЛИК