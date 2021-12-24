"Дешевий трюк та ганьба". У другому сезоні серіалу Netflix "Емілі у Парижі" українок представили неосвіченими злодійками

У середу, 22 грудня, на стрімінговому сервісі Netflix вийшов другий сезон серіалу "Емілі в Парижі". Щодо українців його автори допустили використання стереотипів, які руйнують міжкультурні стосунки.

У другому сезоні одного з найпопулярніших серіалів 2020 року Емілі у Парижі (серіал входить в топ-10 найпопулярніших серіалів Netflix) його автори ввели новий персонаж. Це українка на ім'я Петра, яка приїхала до Парижа з Києва. Головна героїня серіалу Емілі познайомилася з нею на курсах французької мови у четвертій серії. Дівчата вирушають разом на прогулянку, щоб попрактикуватися французькою. За сюжетом Петра шокує Емілі своєю малоосвіченістю та поведінкою, інформує НВ.

Одна із глядачок серіалу, українка Євгенія Гаврилко, яка живе в Парижі, вже подивилася серіал та звернула увагу на те, як автори серіалу представили у ньому українок, про що написала великий пост в Instagram.

Фото: @cкріншот/Євгенія Гаврилко

Вона також опублікувала кілька фрагментів із серії, які підтверджують її слова. Текст вона опублікувала англійською мовою і відмітила в ньому офіційну сторінку Netflix, щоб привернути увагу авторів до використання "стереотипів, які руйнують світ і міжкультурні відносини", із якими люди борються XXI століття.

"Я говорю тут від імені всіх українських жінок світу. І я відчуваю, що цього не можна ігнорувати.

Будучи найуспішнішим шоу Netflix у 2021 році, знаючи свій вплив на мільйони розумів та сердець у всьому світі, у ньому виявилося місце для такого невігластва та нетерпимості?

Те, як ви поставилися до образу українців у другому сезоні, в 4-й серії, - це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році. Час, коли ми виявляємо повагу до всіх націй та ґендерів. Час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують світ та міжкультурні стосунки. Час, коли ніхто не сміється з таких убогих речей.

Незважаючи на це, ви виставляєте українку як особистість без почуття смаку та гідності. Дурною, неосвіченою злодійкою. Ви взагалі серйозно?

Така ганьба! І це при тому, що у світі величезна кількість талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, сталого розвитку, науки, спорту тощо?" - написала вона, додавши, що у мистецтві та моді, наприклад, працюють «кілька тисяч абсолютно космічних українок». І перерахувала імена багатьох українських дизайнерів та їхні бренди, відомі по всьому світу: дизайнерки Юлія Пеліпас та її бренд Bettter Us, Анна Осмехіна та її TTSWTRS, Марія Фуртас та Cultnaked, Ксенія Шнайдер, Валерія Гузема, фотографиня Саша Самсонова, режисерка Таню Муіньо, запропонувавши познайомитися з їхньою творчістю.

"І я можу написати тут ще тисячі імен. І я впевнена, що у коментарях буде багато імен, які вам варто знати", - додала вона.

Але чи справді нам потрібно доводити, хто ми й намагатися очистити імідж українок у світі", - запитала Євгена Гаврилко. І додала, що "ліпше витратити свій час на творення, а не на боротьбу".

У постскриптумі глядачка подякувала, що у серіалі вони використали правильну назву Kyiv, а не кальку з російської Kiev.

НВ