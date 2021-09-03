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"ПриватБанк" на п'ять годин призупинить транзакції, роботу банкоматів, терміналів та додатку

  6   0 03.09.2021, 22:31 | Новости, Общество
"ПриватБанк" на п'ять годин призупинить транзакції, роботу банкоматів, терміналів та додатку

Банк проводитиме планові технічні роботи.

"ПриватБанк" попереджає клієнтів про обмеження в роботі сервісів й неможливість здійснення операцій у ніч на 4 вересня.

Як повідомляється на сторінці банку в Facebook, сьогодні вночі з 1:00 до 6:00 проводитиметься оптимізація процесингу, інформує UAINFO.org.

"Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів та POS-терміналів банку. Ми проводимо такі роботи, аби ви змогли оплачувати покупки та здійснювати операції легко та без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - йдеться у повідомленні.

Клієнтів банку закликають потурбуватися про готівку завчасно й перепрошують за незручності.

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