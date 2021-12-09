"Можливо все": Кличко розкрив деталі можливого повернення на ринг

Український екс-чемпіон заявив, що може повернутися в найближчі п'ять років.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко допустив, що може повернутися на ринг.

Про це Кличко-молодший сказав в інтерв'ю news.in-24.com, інформує UAINFO.org.

Він підкреслив, що може повернутися на ринг заради одного бою - щоб побити рекорд Джорджа Формана.

"У мене немає мети повернутися, щоб зламати комусь щелепу. Можливо, щоб побити рекорд. Але ще багато води може витекти. Джорджу Форману було 45 років і десять місяців, коли він останній раз брав участь у поєдинку. Я не хочу починати заново у віці 45 років і одинадцяти місяців. Повинен бути невеликий зазор, оскільки мені всього 45 років", - сказав Кличко.

"У найближчі п'ять років можливо все. Але це не спортивний камбек, зрештою я все там вже бачив. Але не виключаю одноразового спектаклю. Принаймні, щоранку я брешу собі, що знову буду змагатися - це мене мотивує", - додав екс-чемпіон.

Нагадаємо, в 1994 році Формал став чемпіоном світу в 45 років, 9 місяців і 26 днів, перемігши нокаутом Майкла Мурера в поєдинку за титули WBA та IBF.

Володимир Кличко: подробиці кар'єри

На аматорському рівні український боксер став олімпійським чемпіоном у 1996-му році.

На профі-рингу Кличко-молодший провів 69 боїв, в яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) при 5 поразках.

За свою кар'єру в профі Володимир Кличко ставав чемпіоном світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015).