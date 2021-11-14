Барселона может подписать форварда "РБ Зальцбурга"

Адейеми рассматривает возможность переезда в Испанию.

Нападающий Карим Адейеми может покинуть "РБ Зальцбург". Об этом сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

В переходе немца заинтересована "Барселона". Новому главному тренеру каталонцев Хави нравится игра 19-летнего форварда.

Агент футболиста уже контактировал с "сине-гранатовыми" и даже летал в Барселону на переговоры пару недель назад. Сам Адейеми тоже заинтересован в трансфере в испанский клуб.

В текущем сезоне немец забил 11 голов и отдал 1 ассист в 13 играх чемпионата Австрии.

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