Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:03

Россия будет поставлять истребители, средства ПВО и другое оружие в Беларусь

13:31

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома в Днепре, - ГСЧС

13:04

Барселона может подписать форварда "РБ Зальцбурга"

12:32

На Харьковщине в парке выкопали человеческие кости

12:05

Россия начала поставки комплексов С-400 в Индию

11:33

Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"

11:06

Вакцинация от коронавируса: за минувший день темпы упали в два раза

10:34

Хави одобрил продление контракта с Гави

10:07

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Днепре (видео)

09:35

Принят итоговый документ саммита по климату

09:08

В Украине почти 14,5 тысяч случаев COVID и более 400 смертей

08:36

Сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ

08:09

В Британии заявили о риске "случайной" войны с РФ

07:10

Жоржиньо мог оказаться в "Манчестер Сити"

06:11

Назван вид чая, способный навредить здоровью

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Барселона может подписать форварда "РБ Зальцбурга"

  18   0 14.11.2021, 13:04 | Новости, Спорт
Барселона может подписать форварда "РБ Зальцбурга"

Адейеми рассматривает возможность переезда в Испанию.

Нападающий Карим Адейеми может покинуть "РБ Зальцбург". Об этом сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

В переходе немца заинтересована "Барселона". Новому главному тренеру каталонцев Хави нравится игра 19-летнего форварда.

Агент футболиста уже контактировал с "сине-гранатовыми" и даже летал в Барселону на переговоры пару недель назад. Сам Адейеми тоже заинтересован в трансфере в испанский клуб.

В текущем сезоне немец забил 11 голов и отдал 1 ассист в 13 играх чемпионата Австрии.

Фото Getty Images

Лента статей

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Вашингтон предостерег Россию от "серьезной ошибки" в Украине — The New York Times

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа угодила в капкан Путина — Bloomberg

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

Европа забыла, кто стоит за войной России с Украиной – The Hill

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (326)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]