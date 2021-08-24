Сидклей отправится в аренду в "ПАОК"

Бразильский защитник продолжит сезон в Греции.

Крайний защитник киевского "Динамо" Сидклей в скором времени отправится в чемпионат Греции.

По информации Football.ua, 28-летний футболист будет играть за "ПАОК". Сидклей переберется в греческий клуб на правах аренды, которая будет рассчитана на один сезон.

С командой и персоналом "Динамо" Сидклей попрощается уже во вторник, 24 августа.

Отметим, что в минувшем сезоне бразилец отыграл за киевлян в восьми матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле 83 минуты. Он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Фото XSPORT.ua