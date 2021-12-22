"Повністю помилкові": Пентагон відповів на слова Шойгу про підготовку провокації з хімічною зброєю

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі відповів на слова міністра оборони Росії Сергія Шойгу про підготовку з боку американських приватних військових компаній провокацій із "хімічними компонентами" на Донбасі. Представник оборонного відомства сказав, що слова Шойгу є "цілком хибними".

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, інформує Фокус.

"Ми надіслали Росії ясний сигнал про те, що готові вести з нею дипломатичні обговорення пропозицій, які вона поклала на стіл переговорів", - заявила вона.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков повідомив про свою готовність у будь-який момент вилетіти на консультації з американською стороною, давши зрозуміти, що Москва готова до переговорів "хоч завтра".

Нагадаємо, що вчора міністр оборони Росії Сергія Шойгу на зустрічі колегії Міноборони заявив, що американські приватні військові кампанії готують провокації з "хімічними компонентами" на сході України. З цією метою до населених пунктів Авдіївка та Червоний Лиман нібито було доставлено резервуари невстановленого хімічного компоненту.

Кремль розцінює розширення Альянсу за рахунок інших країн, особливо України, як загрозу своїй безпеці. Тому, за словами Дмитра Пєскова, зараз Росія не може розглядати Україну як свого партнера та союзника.

"Ці заяви міністра оборони Шойгу повністю помилкові... Вони не правдиві", - відповів Кірбі під час брифінгу.

Прессекретар також додав, що він особисто не спілкувався з російським міністром, і найближчим часом представники Пентагону не мають наміру проводити зустрічі або переговори з Шойгу. Однак це не означає, що Захід не готовий до змістовного діалогу з РФ. Так, помічниця держсекретаря в справах Європи та Євразії Карен Донфрід повідомила, що предметні переговори можуть відбутися вже в січні.

Фокус