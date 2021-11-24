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У Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину

  18   0 24.11.2021, 11:01 | Новости, Политика
У Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину

ОРДЛО повернуть Україні - Грозєв / фото dnews.dn.ua

Окупована частина Донбасу повернеться під контроль України, відповідне рішення ухвалить сама РФ, яка зараз контролює частину регіону.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв, інформує УНІАН.

"Росія із задоволенням віддасть Донбас, тому що не знає, як його інтегрувати і як фінансувати цю інтеграцію", - сказав Грозєв. 

Щодо повернення Криму прогноз Грозєва менш оптимістичний. За його словами, до подібного рішення Росію потрібно примушувати.

"Ніяких м'яких сценаріїв для цього не з'явиться. Майже впевнений, що якщо буде зміна влади [в Росії] - а вона буде, - то потім буде можливість підписати глобальний пакт світу з новим правителем. Сподіваюся, це буде не один [правитель], а коаліція", - каже журналіст, додаючи, що мова йде про "період п'ять років і далі, на жаль". 

Зазначимо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський після рішення суду в Амстердамі про повернення "скіфського золота" до України заявив, що після цього буде повернуто й Крим. У Кремлі на це відреагували агресивно - прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про "негативні наслідки" висловлювань Зеленського. 

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