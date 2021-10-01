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"Ми любимо один одного". Саакашвілі і нардепка від "Слуги народу" оголосили про стосунки. ВІДЕО

  2   0 01.10.2021, 23:39 | Новости, Политика
"Ми любимо один одного". Саакашвілі і нардепка від "Слуги народу" оголосили про стосунки. ВІДЕО

Третій президент Грузії, голова виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі і народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько заявили про стосунки.

Звернення, записане перед від'їздом Саакашвілі до Грузії, опублікувала Ясько в своєму Facebook, інформує UAINFO.org

"Я думаю, треба оголосити, що ми разом і закохані один в одного, що у нас спільне життя, і хочу всім побажати щастя", - сказав політик на відео. 

Єлизавета Ясько написала, що вони з Міхеїлом Саакашвілі кохають один одного і підтримують.

"І я підтримую його боротьбу. Тому що тільки справжні борці з таким великим серцем і любов'ю до своєї держави можуть змінити світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину", - наголосила вона. 

Прем'єр Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу увечері 1 жовтня заявив, що Саакашвілі затримано в Грузії. За його словами, правоохоронці заздалегідь знали про переміщення політика і повністю контролювали процес.

У прокуратурі Грузії заявили, що Саакашвілі засуджений до шести років в'язниці і доправлений до пенітенціарної установи "для виконання рішень".

UAINFO

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