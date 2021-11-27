Под Киевом маршрутка сбила 11-летнюю девочку - ребенка забрали в больницу

В пятницу, 26 ноября, в Белой Церкви маршрутка сбила 11-летнюю девочку, которая выбежала на дорогу.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"26 ноября в 10:00 на улице Грибоедова водитель маршрутного такси сбил 11-летнюю девочку. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, он был госпитализирован в Белоцерковскую областную детскую больницу", - сказали в пресс-службе полиции Киевской области.

По предварительным данным, у пострадавшей перелом костей предплечья. Водитель заявил, что девочка выбежала на дорогу на красный сигнал светофора, из-за чего он не успел быстро сориентироваться и затормозить.

"По словам 56-летнего водителя, ребенок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход, не дождавшись разрешенного сигнала светофора", - добавили в пресс-службе.



