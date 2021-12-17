Александр Кочетков: Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?

"Прочел, что наше Министерство энергетики думает над переводом ТЭЦ на газ в связи с недостатком энергетического угля. Недостаток этот наблюдается на всех украинских теплоэлектростанциях. У людей, слышавших об энергетике, после таких сообщений волосы начинают дыбом вставать", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Во-первых, от того, что о дефиците угля профильное министерство задумалось лишь посреди зимы, а не заранее.

Во-вторых, в качестве резервного энергоносителя на большинстве наших ТЭЦ предусмотрено использование мазута. Рассуждения про газ говорят о том, что и с мазутом у нас проблемы. Хотя он обязан находиться в госрезерве страны.

В-третьих, переоборудование котлов на газ потребует неизвестно сколько времени и, главное, денег, которых у нас нет точно - достаточно посмотреть на госбюджет.

В-четвертых, и в главных, использование газа вместо угля - это верный способ обанкротить страну. Потому что сейчас цены на газ дошли до 1500 долларов за тысячу кубов. Чтобы найти деньги, наша власть полезет в самые кабальные, безнадежные займы, а также запустит печатный станок. Что приведет к гиперинфляции при стагнации экономики - худший сценарий.

Честно говоря, хочется, чтобы этот период наглых дилетантов поскорее завершился. Любым образом", - завершает политолог.