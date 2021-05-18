"Тіньовий ринок" пального та відсутність реакції уряду, – економіст пояснив, чому дорожчає пальне

Підвищення цін на пальне в Україні пов'язане із відсутністю ефективного державного регулювання галузі, адже умови для роботи легальних і "чорних АЗС" є нерівними. Власне діяльність нелегальних заправок в України вкрай негативним чином позначається на роботі операторів, та що спричиняє негативну ситуацію в економіці країни.

Про це в ефірі телеканалу сказав Євген Невмержицький, кандидат економічних наук, керуючий партнер консалтингової компанії "Фінансова студія", передає UAINFO.org.

"Ситуація із підвищенням вартості пального склалась саме тому, що уряд з одного боку підвищив обмеження і встановив правила регулювання, а з іншого боку не зробив жодних дій боротьби із тіньовим сектором - нелегальними заправками, які не сплачують акцизний збір", - сказав він.

За словами економіста, страждають від дій уряду легальні АЗС, які працюють прозоро, дотримуючись умов КМУ.

"Якщо уряд робив би послідовні дії щодо нелегального ринку, то такої ситуації не виникло б", - додав він.

За словами Євгена Невмержицького, вплив ринку пального на всю економіку України є вкрай високим.

"Ринок пального потрібно контролювати, тому що це стратегічна галузь, від якої залежить вся економіка", - зауважив економіст.

Відповідаючи на запитання щодо потенційної змови операторів АЗС, він наголосив, що існують «механізми щодо нормалізації ситуації, яка б попередила змову операторів ринку», і вкрай важливо, щоб не повторилась кризова ситуація із ринком пального 2005 року.

"Що потрібно зробити: існують світові ціни на нафту, і шляхом державного регулювання має бути встановлено діапазон чи то граничну націнку вартості палива. Якщо таке регулювання буде відпрацьовано, то таких кризових явищ не буде. Але якщо уряд не буде робити кроків щодо вирішення ситуації, щоб всі перебували в однакових умовах - тоді таких кризових явищ не уникнути", - завершив Євген Невмержицький.

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