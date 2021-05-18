Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:03

Лавров объявил Арктику российской

15:01

Кличко-старший бросил перчатку Зеленскому. Кличко-младший может стать опасным конкурентом Зеленского на президентских выборах – Бутусов

14:04

Россия продолжает вербовку европейских политиков

13:02

Космическая программа ОАЭ. Чему может поучиться Украина

11:59

"Тіньовий ринок" пального та відсутність реакції уряду, – економіст пояснив, чому дорожчає пальне

11:04

Всесвітній економічний форум скасували через коронавірус

10:01

"Ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави". Данілов назвав ОПЗЖ філією Єдиної Росії і звинуватив її в російській пропаганді

09:01

BBC: Катастрофічна хвиля COVID-19 в Індії зірвала програму ООН з постачання вакцин

01:48

Банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтверждения

00:15

Білл Гейтс пішов із Ради директорів Microsoft нібито через роман зі співробітницею – WSJ

23:44

У Києві з мосту стрибнув 15-річний хлопець, який втратив батьків через COVID-19 – ЗМІ

21:46

Владимир Зеленский готовит покушение на Владимира Путина?

20:01

Bloomberg: У світової економіки закінчується абсолютно все

19:01

Завтра в Україні – знову циклон. Діденко розповіла, де найбільше литиме й гримітиме

18:10

"Холодна весна, високі ціни на пальне та енергоресурси", – експерт прогнозує, що ціни на с/г продукцію суттєво не знизяться

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

"Тіньовий ринок" пального та відсутність реакції уряду, – економіст пояснив, чому дорожчає пальне

  10   0 18.05.2021, 11:59 | Новости, Экономика
"Тіньовий ринок" пального та відсутність реакції уряду, – економіст пояснив, чому дорожчає пальне

Підвищення цін на пальне в Україні пов'язане із відсутністю ефективного державного регулювання галузі, адже умови для роботи легальних і "чорних АЗС" є нерівними. Власне діяльність нелегальних заправок в України вкрай негативним чином позначається на роботі операторів, та що спричиняє негативну ситуацію в економіці країни.  

Про це в ефірі телеканалу сказав Євген Невмержицький, кандидат економічних наук, керуючий партнер консалтингової компанії "Фінансова студія", передає UAINFO.org.

"Ситуація із підвищенням вартості пального склалась саме тому, що уряд з одного боку підвищив обмеження і встановив правила регулювання, а з іншого боку не зробив жодних дій боротьби із тіньовим сектором - нелегальними заправками, які не сплачують акцизний збір", - сказав він. 

За словами економіста, страждають від дій уряду легальні АЗС, які працюють прозоро, дотримуючись умов КМУ. 

"Якщо уряд робив би послідовні дії щодо нелегального ринку, то такої ситуації не виникло б", - додав він.  

За словами Євгена Невмержицького, вплив ринку пального на всю економіку України є вкрай високим.  

"Ринок пального потрібно контролювати, тому що це стратегічна галузь, від якої залежить вся економіка", - зауважив економіст.  

Відповідаючи на запитання щодо потенційної змови операторів АЗС, він наголосив, що існують «механізми щодо нормалізації ситуації, яка б попередила змову операторів ринку», і вкрай важливо, щоб не повторилась кризова ситуація із ринком пального 2005 року.  

"Що потрібно зробити: існують світові ціни на нафту, і шляхом державного регулювання має бути встановлено діапазон чи то граничну націнку вартості палива. Якщо таке регулювання буде відпрацьовано, то таких кризових явищ не буде. Але якщо уряд не буде робити кроків щодо вирішення ситуації, щоб всі перебували в однакових умовах - тоді таких кризових явищ не уникнути", - завершив Євген Невмержицький.   

UAINFO

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (491)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]