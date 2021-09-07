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"Было больно": Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна и предательстве Питта

  9   0 07.09.2021, 17:01 | Новости, Культура
"Было больно": Джоли рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна и предательстве Питта

Голливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, которого еще в 2020 году приговорили к тюремному заключению на 23 года. Звезда признается, что ей неприятно вспоминать об инциденте, но еще больнее говорить о предательском поступке ее бывшего мужа Брэда Питта. Оказалось, актер сотрудничал с насильником, хотя и знал о его домогательствах к женщинам.

Своими воспоминаниями Джоли поделилась в интервью изданию The Guardian, пишет УНИАН.

Актриса впервые почувствовала к себе неуважение в индустрии кино, когда встретилась с Харви Вайнштейном. Тогда Джоли был 21 год и она принимала участие в съемках фильма "Превратности любви", исполнительным продюсером которого выступал ныне осужденный насильник.

По словам звезды, женщины часто преуменьшают значение нападения, если им удается сбежать. Сама она также сумела сбежать от Вайнштейна и уверяет, что даже попытка насилия считается нападением.

"Это было злоупотреблением правами. Это было непозволительно, это было то, от чего я должна была сбежать. Я держалась подальше и предупреждала о нем людей", - рассказала Джоли и отметила, что ей не хочется вдаваться в подробности сексуальных домогательств, которые она пережила.

О поступке Вайнштейна актриса сразу же рассказала своему первому мужу Джонни Ли Миллеру, с которым она на тот момент еще состояла в отношениях. Он поддержал Джоли и рассказывал всем своим коллегам о том, что девушкам не стоит оставаться наедине с Вайнштейном.

Однако Брэд Питт, с которым актриса жила после развода с первым мужем, ее не поддержал. Актер работал с Вайнштейном, хотя знал, что он домогался к Джоли. Сама актриса даже отказалась от съемок "Авиатора", а вот Питт активно принимал участие в фильмах, над которыми работал насильник.

Более того, актер лично обращался к Вайнштейну в 2012 году и просил его выступить продюсером своего фильма. Джоли чувствовала, что в те моменты ее муж сводит к минимуму сексуальное насилие, которое она пережила

"Мы поссорились из-за этого. Конечно, было больно", - рассказала Джоли о Питте, который счастлив работать с Вайнштейном, даже зная о его жестокости и насилии.

УНИАН

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