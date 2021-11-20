На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

С начала текущих суток пророссийские боевики соблюдали режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. Ситуацию на линии разграничения контролируют украинские военные.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации с начала текущих суток, 20 ноября, не зафиксированы.

Украинские военные контролируют ситуацию на линии разграничения и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии со стороны пророссийских боевиков.