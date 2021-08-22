За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов

Боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных за прошедшие сутки, 21 августа. Обошлось без потерь в наших рядах.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Боевики обстреляли Водяное возле Донецка, применяя минометы 120-го калибра. Также вблизи Золотого-4 в Луганской области российские наемники вели огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Новолуганскго противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на сегодняшнее утро в штабе ООС не зафиксировали обстрелов. Ранений и потерь в рядах наших бойцов нет.

"Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки среди подразделений Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.