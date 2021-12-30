Астрологиня принцеси Діани розповіла, що чекає Кейт Міддлтон у 2022 році

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Дружина принца Вільяма отримає ще більшу підтримку від британців і зміцниться на позиціях майбутньої королеви.

Як пише Hello, 2022 стане для герцогині Кембриджської Кетрін тим часом, коли вона опиниться в центрі уваги, а її аура буде "спокійною і врівноваженою". Про це розповіла особиста астрологиня принцеси Діани Дебі Франк, інформує Фокус.

За словами астрологині, новий рік буде для Кейт Міддлтон, якій 9 січня виповниться 40 років, захопливим:

"Герцогиня Кембриджська, Козеріг, наближається до 2022 року з ретроградною Венерою за її знаком, і багато ще розглядається, оскільки члени королівської сім'ї проводять приватні, важливі дискусії. Їй виповнюється 40 років, коли Сонце та Венера об'єднуються, і вона почувається ціною і в дуже доброму місці. Кейт готова сяяти своїм світлом особливо яскраво у вихідні 19 та 20 лютого, і люди резонують з її спокійною, врівноваженою аурою, яка уособлює всі якості майбутньої королеви".

За словами Франк, найяскравіше Кейт Міддлтон проявить себе навесні та влітку під час святкування Платинового ювілею королеви, коли Великобританія святкуватиме 70-річне правління Єлизавети II. По-перше, герцогиню чекає ще більше єднання з її чоловіком, принцом Вільямом, а по-друге, вона вкотре продемонструє всім свої організаторські здібності, показавши себе якнайкраще.

Середина 2022 року буде для герцогині Кембриджської не менш цікавою.

"Починаючи із середини літа, зміна планети Уран дозволяє Кейт почати створювати новий будинок або особистий спосіб життя, який задає новий ритм для її сім'ї. Це вимагає часу та нового старту на багатьох напрямках, але до кінця жовтня вона закладе міцний фундамент", - заінтригувала астрологиня.

Дебі Франк займається астрологією з 1984 року. Вона часто пише колонки з прогнозами великих британських видань, серед яких Daily Mail online, Sunday Express, Instyle, Hello та Daily Mirror. З принцесою Діаною Франк познайомилася у 1989 році та неодноразово консультувала її.

Дебі свого часу передбачила заколот Меган Маркл у королівській сім'ї, а також переїзд принца Гаррі в США та позбавлення його королівських обов'язків.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон не перестає дивувати британців своїми талантами. На різдвяному благодійному концерті герцогиня Кембриджська зіграла на фортепіано. На Різдво від свого чоловіка вона отримала гарний браслет. Цим подарунком принц Вільям хотів наголосити, що 2021 рік був для подружжя "особливим".

Фокус