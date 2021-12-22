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Ученые из США анонсировали создание собственной COVID-вакцины: будет защищать от всех штаммов

  8   0 22.12.2021, 17:03 | Новости, Мир
Ученые из США анонсировали создание собственной COVID-вакцины: будет защищать от всех штаммов

В ближайшее время ученые из американского Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида планируют объявить, что они разработали вакцину против коронавируса. Ожидается, что она будет эффективной против всех штаммом COVID-19, в том числе, нового штамма Омикрон.

Исследователи института работали над новой вакциной почти два года. Лаборатория получила первое секвенирование ДНК вируса COVID-19 в начале 2020 года, рассказал директор отделения инфекционных болезней Кайвон Моджаррад в интервью изданию Defense One, пишет Обозреватель.

На очень раннем этапе отдел инфекционных болезней института решил сосредоточиться на создании вакцины, которая будет работать не только против существующего штамма, но и против всех потенциальных.

COVID-вакцина под названием Spike Ferritin Nanoparticle (или SpFN) сначала испытывалась на животных. Это исследование завершилось в начале этого года с положительными результатами.

Первая фаза испытаний на людях, в ходе которых препарат тестировался против Омикрона и других штаммов, завершилась в этом месяце. Ее результаты снова были положительными.

В отличие от существующих вакцин, институт Уолтера Рида использует в своей вакцине белок с 24 гранями, что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавируса к разным сторонам белка.

Моджаррад рассказал, что испытания вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось, потому что лаборатории необходимо было протестировать вакцину на субъектах, которые не были вакцинированы и ранее не были инфицированы COVID.

Следующим шагом испытаний специалисты планируют исследовать, как новая вакцина взаимодействует с людьми, которые ранее были вакцинированы или ранее болели. Кроме того, новая вакцина все еще должна пройти две фазы испытаний.

"Нам необходимо оценить это в реальных условиях и попытаться понять, как вакцина действует на гораздо большем количестве людей, которые изначально были вакцинированы чем-то другим ... или уже были больны", - отметил Моджаррад.

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