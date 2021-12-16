У Лівії військові здійснюють держпереворот - ЗМІ

Фото: twitter.com/218newsОзброєні люди захоплюють усі значні об'єкти інфраструктури у Лівії

У лівійській столиці Тріполі ввечері в середу, 15 грудня, озброєні особи захопили палац президента та оточили будівлі уряду і Міністерства оборони.

Про це повідомляє Sky News Arabia, інформує Кореспондент.

За даними видання, голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце після отримання інформації про напади на їхні будинки.

Зазначається, що військові, які беруть участь у захопленні держустанов, входять до Батальйону бригади Ас-Самуд. Вони вже заявили, що "президентських виборів у Лівії не буде, і ми закриємо всі державні установи у Тріполі".

Як повідомляють користувачі Мережі, озброєні люди захоплюють усі значні об'єкти інфраструктури. Також у великих містах на заході країни у стан бойової готовності приведено кілька військових формувань.

На тлі того, що відбувається, ряд районів Тріполі залишилися без електрики.

Нагадаємо, у березні в Лівії затвердили склад нового єдиного уряду, мандат якого мав діяти до 24 грудня цього року - до перших в історії країни президентських виборів.

При цьому Держрада Лівії раніше закликала відкласти вибори глави держави до 2023 року через неможливість їх проведення за нинішніх умов.

Проблемним питанням стала стаття у виборчому законі, яка дає право балотуватися військовим. Це відкриває шлях до висування фельдмаршала Халіфи Хафтара, який вже тимчасово склав із себе повноваження командувача Лівійської національної армії.

Кореспондент

