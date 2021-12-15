Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:00

​​​​​​​Злой одессит: Сколько стоит "православная лояльность"?

18:41

Одночасне зараження "Дельтою" та "Омікроном" може призвести до появи більш небезпечного варіанту, – експерт Moderna

18:01

Немецкие антивакцинаторы планировали убийство премьера Саксонии

17:04

На Житомирщині святкова ялинка зламалася навпіл і впала разом з арбористом (фото)

16:21

Росія може мати доступ до застосунку "Дія" – ЗМІ

15:01

Береза: История с созданием госавиакомпании УНА показывает, что Зеленский – это все же лучший бизнес-проект Коломойского

14:00

Каспаров объяснил, как Западу нужно бороться с Путиным

13:10

Релігієзнавець та батько нардепа від "Слуги народу". Зеленський призначив нового посла у Ватикані

13:00

Стилисты назвали модные цвета 2022 года

12:00

Миллиарды гаджетов под угрозой: обнаружена уязвимость, крадущая данные по Wi-Fi и Bluetooth

11:20

Заступнику голови Меджлісу Джелялу загрожує до 20 років позбавлення волі – адвокат

11:04

Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым

09:59

У РНБО допустили компроміси з Росією й назвали умови

09:01

Две дозы вакцины Pfizer на 70% защищают от госпитализации после заражения "Омикроном" – Reuters

08:07

Послание Запада Путину — Deutsche Welle

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

​​​​​​​Злой одессит: Сколько стоит "православная лояльность"?

  6   0 15.12.2021, 20:00 | Новости, Мир
​​​​​​​Злой одессит: Сколько стоит "православная лояльность"?

Российская Федерация ещё в начале 2000-х годов развернула масштабную кампанию по скупке лояльных на Западе политиков, журналистов, целых партий и СМИ. В последние несколько лет РФ вынуждена была значительно увеличить и участить поддержку лояльным ей политикам и СМИ в странах Запада, ведь лоббирование интересов страны-оккупанта - это дополнительная финансовая нагрузка на "инвесторов".

Об этом в своем блоге пишет Злой одессит, информирует UAINFO.org.

Прекрасно известны факты финансирования Россией таких партий как "Альтернатива для Германии", французской "Национальное объединение" - подруги Путина Марин Ле Пен, итальянской "Лиги Севера", предвыборная кампания которой финансировалась "Роснефтью". Но, не только политические партии и СМИ скупались и финансируются сейчас Россией, но и религиозные организации. В частности - православные.

Так, на прошлой неделе в Польшу прибыла делегация российского "Фонда поддержки христианской культуры и наследия", которую возглавлял исполнительный директор Егор Скопенко. Делегация посетила Белостокско-Гданьскую епархию Польской Православной Церкви.

Представители православия между собой тепло пообщались, а россияне, в знак благодарности за тёплый приём сделали пожертвование объёмом более миллиона евро!

Хотел бы напомнить, что ППЦ осторожно, но уверенно поддерживает РПЦ на арене противостояния с Вселенским патриархатом и в вопросах касающихся автокефалии Украины.

Что интересно "Фонд поддержки христианской культуры и наследия" находится на обеспечении "РосАтома".

Собственно, фонд, находящийся на балансе российской государственной компании, жертвует более миллиона евро церкви, которая поддерживает РПЦ на пути её дестабилизирующих действий. Простое пожертвование? Сомневаюсь. Просто россияне привезли Польской Православной Церкви деньжат за их услужливость. Но, культурно это всё было обставлено как пожертвование.

Кстати, миллион евро это даже больше, чем годовой бюджет российского городка Онега, Архангельской области. А в данном случае речь идёт о сумме большей, чем миллион.

Что же, российский реваншизм важнее благополучия самих же россиян.

Александр КОВАЛЕНКО (Злой одессит)

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (352)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]