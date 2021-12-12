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В Германии создали боевого робота (видео)

  11   0 12.12.2021, 03:05 | Новости, Видео, Мир
В Германии создали боевого робота (видео)

Военной машиной можно управлять вручную, дистанционно или в полностью автономном режиме, запрограммировав маршрут удаленно.

В Германии компания Rheinmetall представила робота с гусеничным ходом на базе платформы Wiesel. Видео опубликовано в YouTube на канале компании.

Новый роботизированный комплекс Autonomous Combat Warrior имеет высокотехнологичный комплект автономности.

Машиной можно управлять вручную, дистанционно или в полностью автономном режиме, запрограммировав маршрут удаленно.

Робот может объезжать препятствий, а также следовать в режиме конвоя за ведущим транспортом.

Роботизированные образцы также смогут доставлять сами запасы, проводить разведку и даже вести огонь.

korrespondent.net

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