В одной из деревень Италии вакцинировали 104% населения, - The Guardian

В сицилийской деревне Палаццо Адриано заявили о 104% вакцинации жителей. Вместе с тем, большинство уже забронировали или получили третью прививку от коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Указано, что эта цифра отчасти "является статистической прихотью", ведь уровни вакцинации рассчитываются итальянскими органами здравоохранения для официального населения города или села и теоретически могут вырасти более 100%, если туда попадет достаточное количество нерезидентов,

"Это кажется невозможной статистикой. Но на самом деле жители, которые живут в нашем поселке, хотя они не являются официальными жителями, и другие люди, которые живут в соседних селах, также были вакцинированы", - говорится в сообщении.

Известно, что в селе проживает около 2100 человек.

Как рассказывает местная власть, для проведения кампании вакцинации в селе "максимально использовались человеческие связи".

"По крайней мере по одному представителю от каждой семьи в селе ежедневно проходит через Главную площадь...Все, что нужно сделать - это проинформировать всех, кого встречаешь, напомнить о вакцинации", - рассказал мэр Николо Грана.

По его словам, когда по поводу COVID-вакцин возникли опасения, местные власти создали группу в WhatsApp из сотен жителей, чтобы обсудить все вопросы.

"В этой группе мы ответили на фейковые новости и заверили людей в безопасности вакцин", - добавил Грана.