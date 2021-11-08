https://www.unian.net/lite/kino/vin-dizel-publichno-umolyaet-dueyna-dzhonsona-vernutsya-v-forsazh-11602558.html

Член съемочной команды фильма Ржавчина Джейсон Миллер оказался в больнице из-за укуса ядовитого паука-отшельника. Об этом сообщает Sky News, пишет Корреспондент.

Осветитель и монтажник пострадал во время разборки съемочной площадки в Нью-Мексико после инцидента с актером Алеком Болдуином, который случайно застрелил режиссера ленты Галину Хатчинс.

Отмечается, что через несколько дней у мужчины проявились серьезные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Миллер уже перенес несколько операций. Врачи делают все возможное, чтобы остановить заражение и спасти руку от ампутации.