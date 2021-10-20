"Секретные материалы" рассказали о новой 19-летней любовнице Путина

В сети активно обсуждают новую претендентку на звание первой леди России. По традиции, она тоже спортсменка, но ей лишь 19, пишет УНИАН.

Кто эта смелая девушка, попытавшаяся перейти дорогу Алине Кабаевой, рассказали журналисты "Секретных материалов".

"Тайной женой Путина СМИ уже давно называют спортсменку и депутатку Госдумы РФ Алину Кабаеву. Приписывали российскому президенту роман еще с одной спортсменкой - боксершей Натальей Рагозиной. На этот раз в новые фаворитки Путина приписывают тоже спортсменку - фигуристку Алину Загитову", - утверждают "Секретные материалы".

Японский политолог Ицуро Накамура уверен, что девушка хочет выйти замуж за главу РФ. В Японии заинтересовались конфликтом между олимпийской чемпионкой Загитовой и журналистом Русланом Имамовым. Последний сфотографировал фигуристку на хоккейном матче, а фигуристка потребовала удалить все снимки с ней. Она пригрозила "всех осудить, подключив свои связи".

Японский профессор уверен, что Загитова говорила именно о связях с Путиным. Они поздравляют друг друга с днем рождения, Загитова публикует фото с Путиным в собственных соцсетях, поет оды российскому президенту.

"Похоже, Алине Кабаевой нужно напрячься, ведь подрастает молодая и довольно напористая замена, которая запросто может отправить Кабаеву в отставку и занять ее место", - подытожили журналисты.







