Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:30

В Киеве автобус попал под обстрел, ранен водитель

14:03

Полгода ждать не надо. Ляшко рассказал, через какое время после COVID можно вакцинироваться

13:31

В Индонезии утонули 11 школьников

13:04

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Лингардом

12:32

Зеленский предлагает ужесточить наказание за контрабанду до 20 лет тюрьмы, - Данилов (видео)

12:05

Британского депутата убили во время встречи с избирателями, полиция заявила о теракте

11:33

В США смогут въехать только привитые одобренными в ВОЗ вакцинами

11:06

В Австралии изъяли рекордную в истории страны партию наркотиков

10:34

В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух человек

10:07

Темпы возросли. Еще почти 150 тысяч украинцев вакцинировались от COVID-19

09:35

Защитник "Арсенала" признался в том, что не любит смотреть футбол

09:08

В Украине обнаружили почти 13 тысяч случаев коронавируса

08:36

В Канаде мужчина напал на людей с мачете, есть пострадавшие

08:09

Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

23:59

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Британского депутата убили во время встречи с избирателями, полиция заявила о теракте

  11   0 16.10.2021, 12:05 | Новости, Мир
Британского депутата убили во время встречи с избирателями, полиция заявила о теракте

Депутат британского парламента Дэвид Эмесс был убит во время встречи с избирателями в депутатской приемной в церкви города ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Правоохранители рассматривают это дело как теракт.

Об этом сообщает ВВС.

Известно, что Дэвид Эмесс получил несколько ножевых ранений, в полиции предполагают возможную потенциальную связь с исламистским экстремизмом.

По данным СМИ, и по подозрению в убийстве чиновника был арестован 25-летний местный житель, он является гражданином Великобритании и, вероятно, родом из Сомали.

Правоохранители утверждают, что мужчина действовал сам, однако расследование обстоятельств инцидента еще продолжается, проводятся обыски по двум адресам в районе Лондона.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Эссексе.

Лента статей

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пока США заняты Китаем, Россия всё больше угрожает Европе — Forbes

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Пять болевых точек Запада, на которые в ближайшее время надавит Путин

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

Atlantic Council: Стоит ли воспринимать топорные тирады Медведева об Украине всерьез?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (402)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]