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Сделка Трампа с талибами стала катастрофой, - экс-генсек НАТО о ситуации в Афганистане

  6   0 09.09.2021, 16:20 | Новости, Мир
Сделка Трампа с талибами стала катастрофой, - экс-генсек НАТО о ситуации в Афганистане

Фото: Андерс Фог Расмуссен, бывший генсек НАТО (flickr.com) 

Сделка Трампа с талибами о выводе войск США из Афганистана стала катастрофой. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен прокомментировал ситуацию в Афганистане для нового документального фильма Sky News "Коллапс: отступление из Афганистана".

В нем он сказал, что сделка бывшего президента США Дональда Трампа с "Талибаном" была ошибкой.

"Сделка была большой ошибкой, я бы назвал ее катастрофой", - сказал Расмуссен.

Он также сказал, что нельзя было говорить боевикам "Талибана"о дате выхода войск США из Афганистана. Благодаря этому талибы победили.

"Это большая ошибка - сообщать вашим оппонентам, в какой день вы отступите. Никогда, никогда не говорите своему врагу, когда вы отступите", - сказал он.

Расмуссен объясняет, что Трампу следовало сказать, что вывод войск произойдет только после того, как талибы вступят с афганским правительством в политическое урегулирование, которое обеспечит переход мирного общества к новому правительству. То есть договоренности должны были основываться не на конкретной дате вывода войск, а на условиях, которые должны были быть выполнены талибами.

"Из этого следует извлечь один урок... когда Соединенные Штаты уйдут, то они оставят после себя вакуум, и эта пустота будет заполнена плохими парнями. И это именно то, что мы видели в Афганистане", - сказал Расмуссен.

Отметим, что возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год и был премьер-министром Дании до 2009 года.

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