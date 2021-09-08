Шляпу Наполеона с его ДНК выставили на аукцион (фото)

Принадлежавшая Наполеону Бонапарту треуголка, происхождение которой было доказано с помощью анализа ДНК, уйдет с молотка на аукционе Bonhams в Лондоне 27 октября.

Об этом сообщает The Guardian, информирует Главком.

Головной убор, описанный как «первая шляпа, содержащая ДНК императора», сейчас выставлен в Гонконге. Нынешний владелец приобрел треуголку в небольшом аукционе в Германии - на момент покупки о том, что она принадлежала Наполеону Бонапарту, не было известно.

Фото: Reuters

Как рассказал The Guardian менеджер аукционного дома Bonhams Саймон Коттл, владелец предположил, что треуголка могла принадлежать французскому императору из-за совпадения и возраста артефакта, и его размера.

"Это была чистая удача", - сказал Саймон Коттл.

Треуголка была подвергнута многочисленным анализам. В том числе, и ДНК, поскольку на ней были найдены пять волосков.

"Два волоска были изучены, и они содержали маркеры ДНК Наполеона", - сообщил Коттл.

"Вечірні Вісті"