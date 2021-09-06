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"Повстаньте!": Ахмад Масуд закликав боротися всіх афганців після "захоплення" Панджшеру

  13   0 06.09.2021, 21:00 | Новости, Мир
"Повстаньте!": Ахмад Масуд закликав боротися всіх афганців після "захоплення" Панджшеру

Фото: AP Photo Ахмад Масуд

За словами лідера відродженого Північного альянсу, бої в долині тривають, незважаючи на заяви талібів про припинення війни і захоплення долини.

Лідер сил опору Ахмад Масуд опублікував заяву до світової спільноти й афганців, у якій закликав боротися проти Талібану по всій країні. Про це повідомляється на сторінці Північного Альянсу в Twitter, інформує Фокус.

У зверненні Ахмад Масуд закликає всіх повстати за свободу і гідність Афганістану.

"Неважливо, де ви перебуваєте, зовні або всередині (країни, - Фокус), я закликаю вас почати національне повстання для гідності, свободи і процвітання нашої країни", - вказується в публікації.

Вказується, що відроджений Північний альянс стоятиме поруч із усіма повсталими, в кожній провінції: Панджшер, Андараб, Кабул та інші.

"Повстаньте, скористайтеся моментом і прийміть виклик опору", - закликає Масуд.

Він також додав, що його бійці не складають зброю і продовжують боротьбу в Панджшері й Андарабі. Окремо син Панджшерського лева звернувся до міжнародного співтовариства. Масуд поклав на них відповідальність за прихід до влади талібів. Талібан став тільки гіршим за час, поки він не був при владі. Тому афганці зроблять висновок, хто допоміг їм у критичний момент, а хто - ні.

При цьому в соцмережах з'явилася низка відео, в яких повстанці переходять на бік талібів або просто складають зброю. Є непідтверджена інформація, що за 5000 афгані (близько 57,5 доларів) повстанці здаються талібам. 


Нагадаємо, Талібан повідомив про повне захоплення Панджшеру й припинення війни в Афганістані. Відзначимо, що 4 вересня заявлялося про те, що Панджшерський опір заявив про розгром талібів в одній із провінцій.

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