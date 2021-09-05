В Гвинее мятежники захватили президента (видео)

Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима, атаками на демократию и права человека.

В Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде, сообщает BBC.

В заявлении Думбая говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.

Государственный переворот мятежники объясняют многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

В руках мятежников находятся и другие высокопоставленные лица правительства.

korrespondent.net