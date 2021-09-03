Кого талибы расстреливают в первую очередь?

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал, кого прежде талибы расстреливают в Афганистане.

Об этом он сообщил во время передачи "Право на владу" на 1+1.

"Мы получаем информацию о том, что под Кандагаром расстреляли одного из известных афганских журналистов, расстреливают чиновников, которые сотрудничали с предыдущей властью, расстреливают переводчиков.

Я буквально вчера разговаривал с переводчиком канадского контингента, который наши спецназовцы вывезли из Кабула. Он говорит:" Мы были и остаемся главной мишенью для талибов. Потому что Талибан именно нас, переводчиков, считает глазами и ушами коалиции ". То есть убий переводчика - и ты умножишь на ноль солдат, проводящих операцию на поле боя", - отметил он.

ТСН