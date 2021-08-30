Ситуація у Афганістані може спровокувати активізацію низки терористичних рухів та можливість виникнення терористичних атак, щоб "вчинити хаос і неконтрольовану ситуацію у світі".

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт з питань Близького Сходу Євген Добряк, передає UAINFO.org.

"Ситуація в Афганістані є надзвичайно складною. Дані розвідки Великої Британії і США говорять про те, що є висока небезпека активізації терористичних угрупувань, які є противниками "Талібану" - у першу чергу ІДІЛ та "Аль-Каїда", а також інших терористичних організацій, що можуть спричинити серйозні терористичні атаки, щоб вчинити хаос і неконтрольовану ситуацію у світі", - сказав він.

За словами експерта з питань Близького Сходу, нині у глобальному масштабі змінився вектор впливу країн, які хочуть впливати на Афганістан, серед них: Російська Федерація, Китай та Пакистан.

"Але водночас ми не до кінця розуміємо позицію низки арабських країн - Саудівської Аравії, Катара та інших. Тому сьогодні навколо Афганістану напружена і небезпечна ситуація", - констатував він.

Євген Добряк також додав, що США протягом останніх 20-ти років виконали масштабну роботу щодо антитерористичних заходів, але має місце міграція терористичних рухів з інших країн, що ускладнює процес контролю.

"Велика кількість терористів "пішли" із Сирії в Афганістан - ІГІЛ і частина "Аль-Каїди". Саме тому сьогодні Афганістан є країною, в якій знаходиться найбільша кількість терористичних угрупувань. Міграція терористичних угрупувань - це велика проблема, яка не вирішена станом на сьогодні до кінця. Тому точно ніхто не знає кількості терористів ІГІЛ ічи "Аль-Каїди", що зараз перебувають в Афганістані", - завершив він.

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