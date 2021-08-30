Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:04

У Мін'юст взяли на роботу довічно засуджену за подвійне вбивство, – помічниця нардепа (фото)

17:04

"Зберігається висока терористична загроза на тлі радикалізації ісламістських рухів", – експерт з питань Близького Сходу

16:03

Лікар назвав вакцину, що найефективніше захищає від "Дельти"

15:04

Міністри на вихід. Які перестановки в Кабміні готує команда Зеленського

14:01

"Я Путіну завжди вірила": Клімкін розповів, як Меркель не хотіла визнавати агресію РФ (відео)

13:05

Ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

12:04

"Наш Олександре Григоровичу!": Нардеп Шевченко запевнив іменинника Лукашенка в любові українців

11:03

Арестович розповів, як можна було уникнути Іловайської трагедії (відео)

09:57

США нанесли удар по автомобилю со смертником в Кабуле: среди жертв есть дети (фото)

09:00

Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

08:09

Бернли подписал Максвелла Корне из "Лиона"

07:10

Во Львове пациентка после трепанации сбежала из больницы

06:11

В мире удвоилось число людей с гипертонией, - ученые

05:12

Land Rover отозвал 111 тысяч кроссоверов и внедорожников

04:13

У Тома Круза на съемках фильма угнали авто с личными вещами

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

"Зберігається висока терористична загроза на тлі радикалізації ісламістських рухів", – експерт з питань Близького Сходу

  15   0 30.08.2021, 17:04 | Новости, Мир
"Зберігається висока терористична загроза на тлі радикалізації ісламістських рухів", – експерт з питань Близького Сходу

Ситуація у Афганістані може спровокувати активізацію низки терористичних рухів та можливість виникнення терористичних атак, щоб "вчинити хаос і неконтрольовану ситуацію у світі".

Про це в ефірі українського телеканалу сказав експерт з питань Близького Сходу Євген Добряк, передає UAINFO.org.

"Ситуація в Афганістані є надзвичайно складною. Дані розвідки Великої Британії і США говорять про те, що є висока небезпека активізації терористичних угрупувань, які є противниками "Талібану" - у першу чергу ІДІЛ та "Аль-Каїда", а також інших терористичних організацій, що можуть спричинити серйозні терористичні атаки, щоб вчинити хаос і неконтрольовану ситуацію у світі", - сказав він.

За словами експерта з питань Близького Сходу, нині у глобальному масштабі змінився вектор впливу країн, які хочуть впливати на Афганістан, серед них: Російська Федерація, Китай та Пакистан.

"Але водночас ми не до кінця розуміємо позицію низки арабських країн - Саудівської Аравії, Катара та інших. Тому сьогодні навколо Афганістану напружена і небезпечна ситуація", - констатував він.

Євген Добряк також додав, що США протягом останніх 20-ти років виконали масштабну роботу щодо антитерористичних заходів, але має місце міграція терористичних рухів з інших країн, що ускладнює процес контролю.

"Велика кількість терористів "пішли" із Сирії в Афганістан - ІГІЛ і частина "Аль-Каїди". Саме тому сьогодні Афганістан є країною, в якій знаходиться найбільша кількість терористичних угрупувань. Міграція терористичних угрупувань - це велика проблема, яка не вирішена станом на сьогодні до кінця. Тому точно ніхто не знає кількості терористів ІГІЛ ічи "Аль-Каїди", що зараз перебувають в Афганістані", - завершив він.

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (726)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]