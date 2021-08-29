"Талибан" объявил о возобновлении спортивных мероприятий

Боевики анонсировали восстановления спортивной жизни в Афганистане, однако, конкретная дата не называется.

Захватившие власть в Афганистане боевики "Талибана" заявили о возобновлении спортивных мероприятий в стране. Об этом сообщил в воскресенье, 29 августа, телеканал 1TV.

О том, когда именно данное решение вступает в силу, не говорится.

Также телеканал проинформировал, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес.

По сведениям индийского телеканала NDTV, двум афганским спортсменам все же удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио. Закия Худадади и Хосей Расули смогли на прошлой неделе прибыть в Японию через Европу. На церемонии открытия Паралимпиады был пронесен флаг Афганистана, но отсутствовали атлеты, которые его представляют.