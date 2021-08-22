Байден приказал авиакомпаниям эвакуировать людей из Афганистана, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена предупредила гражданские авиакомпании страны, что им, возможно, прийдется помогать в эвакуации людей из Афганистана. Как известно, закончить эвакуацию США планирует до 31 августа.

Об этом сообщает Reuters.

Два анонимных источника сообщили изданию, что авиакомпании США предупредили о возможном участии в эвакуации.

"Им может быть приказано помогать переправлять людей, эвакуированных из Афганистана", - сообщили изданию официальные лица.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что в пятницу перевозчикам был выпущен "предупреждающий приказ", в котором авиакомпаниям сообщалось, что их могут использовать для эвакуации людей, но решение принято не было.

При этом чиновник уточнил, что гражданские самолеты не будут летать в Афганистан. Вместо этого они будут переправлять эвакуированных с авиабаз в местах, включая Ближний Восток и Германию.