Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:32

Украинский самолет эвакуировал людей из Кабула. Он уже вылетел из аэропорта

12:05

"Фламенго" арендовал полузащитника "Манчестер Юнайтед"

11:33

"Талибан" представит новую систему управления Афганистаном

11:06

В Украине сделали уже более 8 млн COVID-прививок

10:34

В Киеве утром горела многоэтажка, жителей эвакуировали

10:07

"Арсенал" объявил о трансфере голкипера сборной Англии

09:35

Санкции США против "Северного потока-2" стали частью "чрезвычайного положения", - Байден

09:08

В Украине обнаружили более 1,7 тысяч COVID-случаев за сутки

08:36

Ситуация на Донбассе: за сутки нарушений не зафиксировано

08:09

Українцям пояснили, як отримати COVID-сертифікат в "Дії": інструкція

23:59

В Україні змінять правила вступу у спадок: кому та за що доведеться заплатити

23:02

Ціни на газ в Україні можуть зрости після запуску "Північного потоку-2" – Зеленський

22:03

ЗМІ: Флагшток, що впав у Херсоні, розчавив Lexus чиновника, який відповідає за його встановлення. ФОТО

21:00

Бойова машина "Oncilla": чи може бути більш ілюстративний приклад неспроможності "Укроборонпрому", який вчергове зібрались реформувати?

20:01

"Кращий момент, щоб просунути ініціативи для покращення стосунків із США", – експерт-міжнародник про візит Зеленського до Вашингтону

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

"Талибан" представит новую систему управления Афганистаном

  19   0 21.08.2021, 11:33 | Новости, Мир
"Талибан" представит новую систему управления Афганистаном

Новая форма правления появится в ближайшие недели и будет направлена на защиту интересов всего населения, подчеркнул представитель движения.

Движение "Талибан" в ближайшее время представит новую политическую систему управления Афганистаном. Об этом представитель талибов заявил агентству Reuters.

"Эксперты в области права, религии и внешней политики намерены представить новую систему управления (страной) в ближайшие недели", - отметил он.

По словам представителя движения, новая структура управления страной не будет демократией по западному определению, но "она защитит права каждого".

Также он указал, что "Талибан" на переговорах обсуждает обеспечение вывода западных войск из Афганистана "на дружественных условиях".

Кроме того, представитель талибов отверг причастность движения к хаосу в аэропорту Кабула.

"Запад мог бы разработать план эвакуации получше", - сказал собеседник агентства.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (436)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]