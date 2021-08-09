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Жара из Сахары движется в Европу: ожидается до +48 градусов!

  4   0 09.08.2021, 23:30 | Новости, Мир
Жара из Сахары движется в Европу: ожидается до +48 градусов!

В ближайшее время волна жары из Сахары накроет Европу. В частности, существенное повышение температуры ожидается в Италии и Испании.

Об этом сообщает italy24news,  пишет УНИАН, информирует UAINFO.org.  

Сообщается, что это будет самая сильная волна жары за это лето. 

Как прогнозируется, жара будет нарастать постепенно. Так на Сицилии ожидается +47°...+48°. А на Сардинии и юге Италии воздух прогреется до +40° и выше. Жара немного ослабнет к выходным, в эти дни ожидается +37°...+39°, сообщает здание. При этом, по прогнозам синоптиков, жара начнет отступать не ранее 15 августа.

УНИАН

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