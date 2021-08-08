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Талибы захватили центр уже третьей провинции в Афганистане, - СМИ

  10   0 08.08.2021, 14:03 | Новости, Мир
Талибы захватили центр уже третьей провинции в Афганистане, - СМИ

Боевики контролируют в Кундузе штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. А правительственные силы закрепились на армейской базе и в аэропорту.

Боевики радикальной группировка "Талибан" захватили Кундуз - столицу одноименной провинции на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщает Al Jazeera в воскресенье, 8 августа.

Указано, что это уже третья провинциальная столица за последние трое суток, захвачена талибами.

Талибы утверждают, что в Кундузе они уже захватили штаб полиции, дом губернатора и тюрьму города. В свою очередь правительственные силы контролируют армейскую базу и аэропорт, откуда они ведут свои действия против талибов.

Отмечается, что боевики уже захватывали Кундуз в 2015 и 2016 годах, однако тогда афганским военные удавалось освободить город.

 

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