Байден: Путін небезпечний тільки своєю ядерною зброєю, запасами нафти, і більше нічим

Президент США Джо Байден знову розкритикував російського президента Володимира Путіна. Він вважає, що російський лідер становить небезпеку тільки завдяки запасам нафти і ядерної зброї.

Про це повідомило видання Bloomberg, інформує UAINFO.org.

Виступаючи перед співробітниками розвідувальних служб США, Байден заявив, що РФ обов'язково спробує втрутитися в проміжні вибори 2022 року. Також Байден заявив, що Путін нервує через те, що американські розвідники - найкращі у світі.

"Президент Володимир Путін знає, що ви кращі, ніж його команда, і це його збіса непокоїть", - сказав Байден розвідникам.

Джо Байден розмовляє з Крісті Ебізайд, директоркою Національного контртерористичного центру, під час відвідування офісу директора штабу національної розвідки в Макліні, штат Вірджинія. Фото - Alex Edelman/CNP

Байден переконаний, що Путін майже не небезпечний.

"Російський лідер небезпечний тим, що має ядерну зброю, нафту і нічого більше", - сказав президент.

Нагадаємо, в середу, 16 червня, в Женеві відбулися переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна - це перша зустріч лідерів двох країн з моменту обрання Байдена.

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