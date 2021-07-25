Не больше кошки: в Аргентине ученые нашли карликового "деда" современных крокодилов

Аргентинские и чилийские палеонтологи нашли останки карликового "деда" нынешних крокодилов, жившего 148 млн лет назад.

Как пишет Оxu.az, об этом сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса, информирует UAINFO.org.

"Аргентинские и чилийские исследователи обнаружили новый вид, который можно рассматривать как дедушку ныне живущих крокодилов. Во взрослом возрасте он был всего 70 сантиметров в длину, это один из немногих крокодилов, населявших сушу вместе с динозаврами в конце Юрского периода", - говорится в сообщении.

Часть черепа, позвоночник и нижние конечности были обнаружены в патагонских Андах на юге Чили, на высоте 1 500 метров над уровнем моря.

"Burkesuchus (так назвали крокодила - ред.) был небольшим хищником, который, возможно, питался беспозвоночными, такими как насекомые или ракообразные, или мелкими позвоночными животными. У него не было способности ловить крупную добычу или отрывать большие куски мяса, как это делают живые крокодилы", - приводит агентство слова палеонтолога Федерико Агнолина.

В свою очередь другой ученый, Фернандо Новас, рассказал, что форма черепа, тела и задних лап этого маленького создания показывает, что этот вид мог дать начало современным крокодилам, которые обитают в лагунах и реках.

"Например, можно видеть изменение черепа, точнее затвор, который у него был в районе уха, для того чтобы погружаться в воду. Таким образом, Burkesuchus - это что-то типа дедушки современных крокодилов, он демонстрирует этапы эволюции, о которых так мало известно в мире", - добавил Новас.

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