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The Washington Post: "Дельта"-штамм может стать политической угрозой для администрации Байдена

  4   0 25.07.2021, 13:02 | Новости, Мир
The Washington Post: "Дельта"-штамм может стать политической угрозой для администрации Байдена

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)  

Быстрый рост числа случаев коронавируса, вызванных "Дельта"-штаммом, за последний месяц серьезно обратил внимание американских властей на пандемию. В результате ухудшения ситуации COVID-19 могут вновь включить в повестку президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В администрации Белого дома надеялись отойти от повестки с коронавирусной инфекцией, сосредоточив внимание на других пунктах.

В Белом доме высшие должностные лица все больше беспокоятся из-за уровня заболеваемости. Также вызывает опасения низкий уровень вакцинации в ряде штатов.

По данным источников в администрации Байдена, команда президента была готова к всплеску заболеваемости. Тем не менее чиновники не допускали, что инфицирование будет настолько масштабным.

Официальные лица сейчас изучают модели, которые предсказывают от нескольких тысяч новых случаев COVID-19 до более чем 200 тыс. каждый день осенью.

Политический консультант Корнелл Белчер обратил внимание, что, если болеют сотни тысяч американцев, такой расклад проблематичен для любого главы государства.

Высшие должностные лица заверяют, что Байден не собирается прекращать свои усилия по вакцинации и борьбе с пандемией.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о начале новой волны пандемии коронавируса. По его словам, это вызвано доминированием в мире штамма "Дельта", который наблюдается уже более чем в 111 странах.

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