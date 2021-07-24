"Нужна смена правительства": талибы озвучили новые условия для перемирия в Афганистане (фото)

Фото: AP Photo | Сухайль Шахин

Талибан обвиняет президента страны в разжигательстве войны, поэтому прекращение огня с нынешней властью сравнимо с капитуляцией.

Представитель Талибана и член переговорной группы Сухайль Шахин в интервью для Associated Press озвучил новые условия для перемирия в Афганистане, информирует Фокус.

По словам Шахина, правительство разжигает войну в стране. Они не приемлют формулу, когда они прекратят огонь, а власти страны не поменяются.

"Я хочу прояснить, что мы не верим в монополию на власть, потому что любые правительства, которые стремились монополизировать власть в Афганистане в прошлом не были успешными правительствами. Поэтому мы не хотим повторять ту же формулу", - сказал Сухайль Шахин.

Он добавил, что по его мнению Ашраф Гани стал президентом страны путем махинаций и политических договорняков с Абдулла Абдулла. Афганский президент разжигает боевые действия, в том числе своим выступлением на мусульманском празднике Курбан-байран, в котором пообещал наступление на Талибан.

Талибану невыгодно идти на требования властей и прекращать огонь. Это для них сравнимо капитуляции, пока у власти находится Ашраф Гани.

Карта контроля территории АфганистанаФото: Al Jazeera

Напомним, первым условием для перемирия боевики называли освобождение и амнистию 7000 заключенных в Афганистане.

Таджикистан поднял всю армию по боевой тревоге на учения из-за ситуации в Афганистане. К ним привлекли более 230 тысяч военных и сотни единиц военной техники.

Фокус